В Иркутской области хотят запустить свадебные туры на Байкал

В Иркутской области собираются запустить свадебные туры на Байкал.

"Развитие туризма — одна из приоритетных задач правительства региона. Здесь важен системный подход", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время задача представителей свадебного и туристического бизнеса, а также органов государственной власти в том, чтобы объединить свои усилия и подготовить свадебные туры разных ценовых категорий.

Молодожёны смогут пожениться в посёлке Листвянке.

"Для многих свадьба на Байкале — это мечта, которая вполне осуществима. К примеру, в 2019 году в Листвянке было зарегистрировано более 180 браков, в 2020 году — более 50. В основном, это жители нашего региона. Но были пары и из Италии, Латвии, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Владивостока, других стран и городов", — сообщила врио руководителя службы ЗАГС региона Инга Трофимова.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Иркутской области появится сельский туризм повышенной комфортности.