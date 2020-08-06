15-16 августа в Тверской области состоится средневековый фестиваль "Новоторжский рубеж", на котором встретятся реконструкторы из разных регионов России и стран ближнего зарубежья.
"Развитие событийного туризма — одна из приоритетных задач в индустрии гостеприимства Тверской области. Интересные мероприятия в туристической жизни региона повышают статус территории, привлекают новых гостей", — считает губернатор Игорь Руденя.
У гостей фестиваля будет возможность полностью погрузиться в атмосферу эпохи Средневековья.
Программа мероприятия:
В рамках фестиваля будет работать ярмарка, на которой гости смогут купить различные сувениры и отведать фермерских продуктов.
Также для гостей мероприятия подготовят развлекательную программу и большой концерт народной музыки.
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