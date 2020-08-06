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На областном форуме в Тюмени обсудят вопросы сельского туризма

Туризм » Путешествия

21 августа в Тюмени состоится онлайн-форум, на котором обсудят вопросы развития сельского туризма. В мероприятии примут участие представители туристической сферы из России и других стран.

"Мы живём в сердце Сибири. Тюменская область обладает уникальными возможностями: отличная логистика, прекрасная природа и разнообразие народных культур.

Главная задача — показать лучшие российские и мировые практики деревенского туризма. У нас есть к чему стремиться в этом направлении. Нужно вывести сельский туризм на качественно новый уровень. Это даст толчок к комплексному развитию муниципалитетов региона", — пояснил советник губернатора Ольга Езикеева.

В России сельский туризм начал развиваться недавно. Опыт погружения туристов в деревенский быт с использованием природных ресурсов есть в Алтайском крае, Архангельской, Ярославской, Владимирской областях и в некоторых других российских регионах.

У Тюменской области большой потенциал для развития сельского вида туризма. Регион богат природно-рекреационными ресурсами.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Ульяновской области открыли отель для сельского отдыха.

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