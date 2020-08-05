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Эксперт: "Круизные туры по Дальнему Востоку станут доступнее"

Туризм » Путешествия

На территории Дальнего Востока будет создана собственная круизная компания. О том, как реализация данного проекта отразится на развитии туризма в регионе, рассказал генеральный директор Международного центра развития регионов Игорь Меламед.

"Сегодня у нас действительно нет на Дальнем Востоке своих круизных судов. Так что это абсолютная правда. Конечно, какие-то огромные судна брать не стоит, их не заполнить, да и слишком дорого, а вот обычное круизное, конечно, можно.

Я думаю, это позволит сделать путешествия по Дальнему Востоку более доступными. Конечно, круиз, очень недешёвое удовольствие, но в то же время пройтись по Дальнему Востоку, увидеть Камчатку, Курилы — это здорово. Там же красоты необыкновенные. Один раз в жизни можно позволить себе такую поездку.

Я не думаю, что Турция так уж притягательна. Съездили люди один раз, посмотрели. Конечно, бывает, что кто-то каждый год посещает места, к которым у него прикипела душа — для кого-то это Турция, для кого-то Сочи. Всё правильно. Привычки, конечно, возникают.

Но всё-таки один раз позволить себе обойти Дальний Восток, посмотреть всю эту красоту, я думаю, желающих будет достаточно много. Там всё-таки фантастические пейзажи, которые мало кто видел", — заключил эксперт.

 

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