В России запускают сертификацию в сфере гастрономического туризма. О том, что это даст туристическим компаниям, рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

"В чём главная идея гастрономической карты? Это развитие способов приготовления местных блюд. Это является своеобразной визитной карточкой территории.

Всё это ориентировано как раз на продвижение местных ресторанов, которые "исповедуют" как раз эту историю, связанную с местными продуктами, с местными блюдами, с национальными обычаями, гостеприимством и так далее.

То, что касается туризма, то да, конечно, это также поможет привлекать людей, которые едут в конкретный регион. Они будут знать, где можно попробовать то или иное блюдо.

Например, если человек любит пиццу, то вряд ли он поедет во Владивосток, чтобы её поесть. Но зато во Владивостоке он может попробовать огромное количество морепродуктов.

Сейчас всё это в основном покупает Япония, они это все едят. Во Владивостоке только начали развивать гастрономический туризм.

Поэтому сертификация гастрономического туризма как раз в помощь туристическим компаниям, ресторанам, которые этим занимаются. Это один из способов продвижения ресторана", — заключил эксперт.