В Тверской области открыли первый в России Музей оленя

2 августа на базе оленьей фермы в усадьбе "Судимиръ" в Тверской области состоялось открытие нового туристического объекта — Музея оленя. По этому поводу были организованы праздничные гуляния.

Дата открытия выбрана не случайно — 2 августа — оленеводы Ненецкого автономного округа и республики Коми отмечают свой профессиональный праздник.

В музее представлено около 400 экспонатов.

Это уже не первый музей на территории Твери, посвящённый животным.

Так, у жителей и гостей города большой популярностью пользуется Музей козла. Это животное представляет символ города.

Также на территории Твери работают:

Музей гадов;

Музей речного рака;

Музей пчелы;

Музей щуки.

Все они тесно связаны с историей территории и способствуют развитию внутреннего и въездного туризма.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в РФ появится музей-заповедник "Родина Петра Семёнова-Тян-Шанского".