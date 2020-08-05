2 августа на базе оленьей фермы в усадьбе "Судимиръ" в Тверской области состоялось открытие нового туристического объекта — Музея оленя. По этому поводу были организованы праздничные гуляния.
Дата открытия выбрана не случайно — 2 августа — оленеводы Ненецкого автономного округа и республики Коми отмечают свой профессиональный праздник.
В музее представлено около 400 экспонатов.
Это уже не первый музей на территории Твери, посвящённый животным.
Так, у жителей и гостей города большой популярностью пользуется Музей козла. Это животное представляет символ города.
Также на территории Твери работают:
Все они тесно связаны с историей территории и способствуют развитию внутреннего и въездного туризма.
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