Эксперты назвали причины, по которым малину нужно включить в рацион

Малина относится к продуктам, которые богаты витамином C. Эта ягода доступна круглый год в свежем или же замороженном виде, поэтому следует обязательно включить её в свой рацион.

В порции малины на одну чашку содержится более 50% минимальной суточной нормы витамина С. Такая доза позволит укрепить иммунитет и сохранить кожу молодой и здоровой.

Малина — источник марганца и витамина К, которые способствуют укреплению костей.

Также в состав этой ягоды входят витамины группы В, медь, железо, магний, калий и другие полезные элементы. Стоит отметить, что в малине очень мало сахара.

Кроме того, эта ягода богата клетчаткой и антиоксидантами.

Что же касается способов употребления малины, то её полезные свойства сохраняются как в свежем виде, а также при приготовлении из неё йогуртов или смузи.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о полезных свойствах малины.