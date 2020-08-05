Малина относится к продуктам, которые богаты витамином C. Эта ягода доступна круглый год в свежем или же замороженном виде, поэтому следует обязательно включить её в свой рацион.
В порции малины на одну чашку содержится более 50% минимальной суточной нормы витамина С. Такая доза позволит укрепить иммунитет и сохранить кожу молодой и здоровой.
Малина — источник марганца и витамина К, которые способствуют укреплению костей.
Также в состав этой ягоды входят витамины группы В, медь, железо, магний, калий и другие полезные элементы. Стоит отметить, что в малине очень мало сахара.
Кроме того, эта ягода богата клетчаткой и антиоксидантами.
Что же касается способов употребления малины, то её полезные свойства сохраняются как в свежем виде, а также при приготовлении из неё йогуртов или смузи.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о полезных свойствах малины.
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