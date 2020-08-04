В России планируют создать музей-заповедник "Родина Петра Семёнова-Тян-Шанского". Данный проект получил грант Русского географического общества.
Сообщается, что музей объединит два действующих музея, один из них расположен в старинной усадьбе "Рязанка" в Липецкой области, а второй — в усадьбе "Гремячка" в Рязанской области.
Пока работники музеев обсуждают планы по реализации победившего проекта.
На данный момент составлен список совместных мероприятий.
Напомним, что 30 июля в онлайн-режиме в Рязанской области стартовал III Форум древних городов. Главными объектами внимания туристов стали местные города и сёла, основанные более 500 лет назад.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к нации решил пригрозить РФ из-за российских наёмников, которых задержали в Минске.