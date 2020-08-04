Власти Крыма планируют узаконить гостевые дома

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил министру курортов и туризма республики разработать законопроект по легализации частных объектов размещения и закрепить на законодательном уровне понятие "гостевой дом".

"Основная у вас задача — до конца года внести законопроект в части легализации средств размещения, то есть придания статуса "гостевой дом". Предварительно, в результате работы всех комиссий с муниципалитетами и Минкурортов, у нас выявлено более 9 тыс. объектов, которые потенциально занимаются сдачей жилья, построенного на участках с целевым назначением "индивидуальное жилищное строительство". Соответственно, используются в коммерческих целях", — заявил Аксёнов.

Также он добавил, что намерен поддерживать данный вид деятельности, популярный у многих местных жителей, но нужно добиться того, чтобы гостевые дома работали законно.

"Условия взаимоотношений с государством должны быть лучше, чем те, которые у них были до этого", — отметил он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Крым принял первый в этом курортном сезоне миллион туристов.