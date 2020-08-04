С 7 августа в Удмуртии вступит в силу новый закон о туризме

С 7 августа в Удмуртии вступит в силу новый закон о туризме.

В нём прописаны задачи и наиболее приоритетные направления внутреннего туризма. Закон направлен на то, чтобы создать в регионе благоприятные условия для привлечения туристов и инвесторов.

"Мы рассчитываем, что принятый закон будет способствовать превращению сферы туризма в реальный сектор экономики. Мы понимаем, что развить туризм на отдельной территории, где нет ни моря, ни гор, без федеральной финансовой поддержки, достаточно сложно, то есть необходимо в первую очередь решить задачу по включению Удмуртии в федеральную программу развития туризма, нужно разработать комплекс мер и условий для этого на территории республики, урегулировав их соответствующим законом", — сообщила председатель постоянной комиссии Госсовета по науке, образованию, культуре, национальной, молодежной политике и спорту Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова.

Стоит напомнить, что новый закон призван установить в туристической сфере порядок, определить механизм её развития, а также разработать фирменный стиль и туристическую символику региона.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Удмуртии приняли закон о развитии туризма.