В России запускают сертификацию в сфере гастрономического туризма

Ростуризм сообщил, что в рамках федерального проекта "Гастрономическая карта России" запустили первую в России систему сертификации в сфере гастрономического туризма.

Что это значит?

Введение сертификации означает проведение аудита и оценки работы предприятий общественного питания, рынков, где продают продуктовые товары, магазинов по продаже фермерской продукции, винодельческих хозяйств и так далее.

Объекты в сфере гастрономического туризма, которые прошли сертификацию, будут получать электронные QR-коды меню региональной кухни.

Планируется, что до конца этого года сертификаты будут выданы объектам, расположенным в Петербурге, Карелии, Краснодарском крае, во Владимирской области, на Алтае и в других российских регионах.

Ранее в Федерации рестораторов и отельеров сообщили, что гастрономических туристов всего 5%.