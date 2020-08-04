Ростуризм сообщил, что в рамках федерального проекта "Гастрономическая карта России" запустили первую в России систему сертификации в сфере гастрономического туризма.
Введение сертификации означает проведение аудита и оценки работы предприятий общественного питания, рынков, где продают продуктовые товары, магазинов по продаже фермерской продукции, винодельческих хозяйств и так далее.
Объекты в сфере гастрономического туризма, которые прошли сертификацию, будут получать электронные QR-коды меню региональной кухни.
Планируется, что до конца этого года сертификаты будут выданы объектам, расположенным в Петербурге, Карелии, Краснодарском крае, во Владимирской области, на Алтае и в других российских регионах.
Ранее в Федерации рестораторов и отельеров сообщили, что гастрономических туристов всего 5%.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к нации решил пригрозить РФ из-за российских наёмников, которых задержали в Минске.