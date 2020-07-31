Турист назвал основные минусы поездок на двухэтажных поездах по России

Российский турист в блоге "ЖЖитель: путешествия и авиация" перечислил основные минусы поездок на двухэтажных поездах.

Автор рассказал, что в июле ездил отдыхать в Карелию и покупал билет на поезд до Петрозаводска.

"Сначала хотел взять верхнюю полку на втором этаже, но в последний момент передумал. И правильно сделал", — написал он.

Пассажир отметил, что главный недостаток второго уровня — это высота потолка, которая не позволяет человеку выпрямиться во весь рост, поэтому ему приходится стоять в тамбуре с согнутой спиной.

Кроме того, по мнению путешественника, ехать на верхней полке второго этажа поезда не очень удобно из-за особенностей конструкции вагона.

"Первым делом в глаза бросился скос над второй полкой. Расстояние от полки до потолка и так небольшое, а тут еще скос крыши. На первом этаже такого нет, поэтому лежать комфортнее", — пояснил он.

Также нет возможности смотреть в окно, так как полка находится выше него.

Блогер рекомендует покупать билеты на вторую полку первого этажа.

Ранее "Правда.Ру" писала, что железнодорожные билеты будут продавать со скидками.