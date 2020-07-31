Российский турист в блоге "ЖЖитель: путешествия и авиация" перечислил основные минусы поездок на двухэтажных поездах.
Автор рассказал, что в июле ездил отдыхать в Карелию и покупал билет на поезд до Петрозаводска.
"Сначала хотел взять верхнюю полку на втором этаже, но в последний момент передумал. И правильно сделал", — написал он.
Пассажир отметил, что главный недостаток второго уровня — это высота потолка, которая не позволяет человеку выпрямиться во весь рост, поэтому ему приходится стоять в тамбуре с согнутой спиной.
Кроме того, по мнению путешественника, ехать на верхней полке второго этажа поезда не очень удобно из-за особенностей конструкции вагона.
"Первым делом в глаза бросился скос над второй полкой. Расстояние от полки до потолка и так небольшое, а тут еще скос крыши. На первом этаже такого нет, поэтому лежать комфортнее", — пояснил он.
Также нет возможности смотреть в окно, так как полка находится выше него.
Блогер рекомендует покупать билеты на вторую полку первого этажа.
Ранее "Правда.Ру" писала, что железнодорожные билеты будут продавать со скидками.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".