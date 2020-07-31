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Туроператоры прогнозируют рост цен на отдых в Турции

Туризм » Путешествия

Из-за повышенного спроса цены на отдых в Турции стали расти.

"Если буквально несколько дней назад стоимость отдыха с заездами 10 августа в Анталье или Аланье была сопоставима с прошлым годом, и даже чуть ниже", — сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В настоящее время цены на отдых в турецких отелях сопоставимы с ценам прошлого года. Так, в среднем и дорогом сегменте подорожание составило около 10%, а в эконом сегменте стоимость туров не почти изменилась.

"При сохранении такого высокого спроса, при том объеме бронирования, которое увеличивается каждый день, цены могут еще увеличиться", — оценила Ломидзе.

Напомним, что 24 июля стало известно о том, что России возобновила авиасообщение с другими странами. Одной из трёх стран, куда на первом этапе будут открыты полёты, стала Турция.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне готовы бросить все ради поездки в Турцию.

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