Глава департамента туризма Ярославской области идёт на повышение

Директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова больше не будет работать в правительстве региона. Её повысили, поэтому теперь она продолжить свою деятельность в Ростуризме. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

На следующей неделе будет известно, кто будет исполнять обязанности руководителя департамента по туризму.

Напомним, что Юлия Рыбакова занимала эту должность с 2017 года. До этого она была занималась развитием туризма в Коми, была генеральным директором компании "ТурЭкспертСервис" в Санкт-Петербурге, а также руководила региональными проектами консалтинговой группы "Город мастеров". У Рыбаковой имеется 20-летний опыт по развитию социкультурных проектов, в том числе событийных и туристических.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ярославской области появились новые туристические маршруты.