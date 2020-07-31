Директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова больше не будет работать в правительстве региона. Её повысили, поэтому теперь она продолжить свою деятельность в Ростуризме. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.
На следующей неделе будет известно, кто будет исполнять обязанности руководителя департамента по туризму.
Напомним, что Юлия Рыбакова занимала эту должность с 2017 года. До этого она была занималась развитием туризма в Коми, была генеральным директором компании "ТурЭкспертСервис" в Санкт-Петербурге, а также руководила региональными проектами консалтинговой группы "Город мастеров". У Рыбаковой имеется 20-летний опыт по развитию социкультурных проектов, в том числе событийных и туристических.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ярославской области появились новые туристические маршруты.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".