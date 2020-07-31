Отели в Карелии загружены на 100%. Туроператоры уже продают туры на сентябрь.
"Спрос на Карелию колоссальный, в том числе на вип-обслуживание. Все поехали с начала июля, заняты отели, базы отдыха, частные дома. Гостиницы в августе полностью загружены. У некоторых туроператоров всё продано до середины сентября, такого никогда не было, даже в прошлом году", — сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
В основном в Карелию приезжают самостоятельные туристы, но активно продаются и групповые туры. Возросла популярность индивидуальных туров для семей и компаний.
"Прирост июльских объёмов по Карелии составляет 30-40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по броням на август — аналогичная тенденция. Но это все самостоятельные туристы. Отельеры признаются, что уже отказывают турфирмам, им хватает клиентов с Booking.com. Объекты размещения на июль-август подняли цены", — сообщила эксперт.
Туристы смогут посетить в Карелии Валаам, Кижи и Соловки.
Пользуются популярностью походы, некоторым путешественникам даже приходится отказывать, так как недостаточно инструкторов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму готовы открыть более 400 отелей.
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