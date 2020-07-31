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Продажа туров по России с кешбэком продлится неделю

Туризм

Приобрести путевку для поездки по России с гарантированным государством кэшбеком можно будет в течение одной недели.

Об этом сообщила в эфире ТК "Россия1" Зарина Догузова, глава Ростуризма.

"Окно продаж туров на отдых в Российской Федерации, за которые туристы смогут получить частичную компенсацию стоимости, продлится неделю. На такое окно продаж мы (Ростуризм) рассчитываем", — сказала Догузова.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, как и где можно будет купить "путевку с кэшбеком" — об этом подробнее здесь.

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