Санатории хотят, чтобы их включили в программу поддержки внутреннего туризма. В настоящее время они столкнулись с проблемой при вхождении в программу, так как согласно её условиям, туристам полагается выплата кэшбэка.
Дело в том, что треть санаториев в России не прошли необходимую классификацию, которая прописана в законе о туристической деятельности. При этом отдыхающие имеют право на частичную компенсацию только в том случае, если объект размещения прошёл соответствующую сертификацию.
Ассоциация туроператоров России обратилась в Ростуризм с предложением внести изменения в правила, так как сертификацию должны проходить только гостиницы, а для санаториев выполнение данного требования является добровольным. Это относится к здравницам, нормерной фонд которых подходит под категорию "четыре-пять звезд".
С этой же проблемой столкнулись турбазы, которые специализируются на экомаршрутах.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Анапе 10 здравниц встретили первых гостей.
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