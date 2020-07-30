Санатории просят включить их в программу поддержки внутреннего туризма

Санатории хотят, чтобы их включили в программу поддержки внутреннего туризма. В настоящее время они столкнулись с проблемой при вхождении в программу, так как согласно её условиям, туристам полагается выплата кэшбэка.

Дело в том, что треть санаториев в России не прошли необходимую классификацию, которая прописана в законе о туристической деятельности. При этом отдыхающие имеют право на частичную компенсацию только в том случае, если объект размещения прошёл соответствующую сертификацию.

Ассоциация туроператоров России обратилась в Ростуризм с предложением внести изменения в правила, так как сертификацию должны проходить только гостиницы, а для санаториев выполнение данного требования является добровольным. Это относится к здравницам, нормерной фонд которых подходит под категорию "четыре-пять звезд".

С этой же проблемой столкнулись турбазы, которые специализируются на экомаршрутах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Анапе 10 здравниц встретили первых гостей.

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