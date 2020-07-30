С 31 июля остров Бали откроют для внутреннего туризма

С 31 июля остров Бали будет открыт для туристов из других провинций Индонезии. В отношении иностранных граждан вопрос пока не решён.

Туристы смогут отдохнуть на местных пляжах, посетить природные и культурные достопримечательности. Бары и ночные клубы временно будут закрыты.

"Ночным клубам пока не разрешено открываться. Бали может предложить туристам множество культурных и исторических достопримечательностей", — сообщил заместитель губернатора Бали Тйокорда Ока Арта.

Кроме того, отели Бали готовы возобновить обслуживание мероприятий — семинаров, конференций.

Для иностранных туристов остров могут открыть 11 сентября. Но заместитель губернатора Бали сомневается, что это будет возможно.

"Мы пока продолжаем обсуждать этот вопрос с центральным правительством. Также мы внимательно следим за развитием пандемии COVID-19 за рубежом", — сказал он.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Индонезии принялись восстанавливать доверие туристов к путешествиям.