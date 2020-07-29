На территории Лиинахамари создадут курортную зону

В Мурманской области, в посёлке Лиинахамари будут созданы курортная зона и морской порт.

Вопросы по реализации данного туристического инвестиционного проекта уже обсудили в ходе совещания.

Глава региона Андрей Чибис отметил, что создание курорта на территории посёлка стало возможным благодаря появлению национального проекта в сфере туризма.

Планируется не только развивать экотуризм, но и создать объекты инфраструктуры для захода круизных судов и яхт.

Власти Мурманской области совместно с Агентством стратегических инициатив планируют развивать в регионе промышленный туризм. Его продвижением будут заниматься местные туроператоры и предприятия. Первыми из них могут стать "НорНикель", "ФосАгро", Кольская АЭС, "Олкон" и "Еврохим".