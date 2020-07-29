С 24 июля 2020 года новым руководителем Министерства туризма в Болгарии назначена Марияна Николова. Ранее этот пост занимала Николина Ангелкова.
Впервые курировать туристическую отрасль Болгарии будет вице-премьер правительства.
Николова отметила, что туризм в стране находится в "сложном состоянии". Она подчеркнула, что главная задача туризма — продвижение Болгарии на международных рынках.
Также важно обеспечить работу туристической индустрии в условиях действующих ограничений. Для этого нужно восстановить турпоток из России, но тут вопрос упирается в общие запреты Евросоюза, которые нужно выполнять.
Также Болгария начнёт субсидировать чартерные рейсы.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Болгария продлила запрет на въезд россиянам до 31 августа. Дальнейшие решения об отмене ограничений будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.
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