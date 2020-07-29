В Болгарии назначен новый министр по туризму

С 24 июля 2020 года новым руководителем Министерства туризма в Болгарии назначена Марияна Николова. Ранее этот пост занимала Николина Ангелкова.

Впервые курировать туристическую отрасль Болгарии будет вице-премьер правительства.

Николова отметила, что туризм в стране находится в "сложном состоянии". Она подчеркнула, что главная задача туризма — продвижение Болгарии на международных рынках.

Также важно обеспечить работу туристической индустрии в условиях действующих ограничений. Для этого нужно восстановить турпоток из России, но тут вопрос упирается в общие запреты Евросоюза, которые нужно выполнять.

Также Болгария начнёт субсидировать чартерные рейсы.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Болгария продлила запрет на въезд россиянам до 31 августа.﻿ Дальнейшие решения об отмене ограничений будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.