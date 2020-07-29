30 июля в онлайн-режиме в Рязанской области стартует III Форум древних городов, сообщается на сайте регионального Правительства.
Мероприятие будет проходить два дня. Главными объектами внимания станут местные города и сёла, которые были основаны более 500 лет назад.
Участники смогут пообщаться и изучить опыт по сохранению объектов культурного наследия, работы историков и краеведов. Кроме того, можно будет принять участие в научной конференции, обсудить арт-проекты, побывать на этноплощадке. А "видеополёт" поможет всем желающим окунуться в атмосферу древних городов и сёл.
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