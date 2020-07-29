Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале сообщил, что агентство по туризму в регионе возглавит Наталия Максименко.
"Сегодня подвели итоги открытого отбора на должность руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края. В скором времени к своим обязанностям приступит новый руководитель — Наталия Леонидовна Максименко", — отметил он.
40-летняя Наталья Максименко окончила Камчатский педагогический университет. По специальности она филолог.
Ранее Максименко работала в отделе внешнеэкономической деятельности Министерства инвестиций и предпринимательства Камчатки.
Стоит напомнить, что в конкурсе принимали участие 83 кандидата. Участники — жители разных стран: Турции, Италии, Украины и Таиланда.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Камчатке стартует программа социальных туров.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.