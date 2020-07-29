В Камчатском крае выбрали нового главу агентства по туризму

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале сообщил, что агентство по туризму в регионе возглавит Наталия Максименко.

"Сегодня подвели итоги открытого отбора на должность руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края. В скором времени к своим обязанностям приступит новый руководитель — Наталия Леонидовна Максименко", — отметил он.

40-летняя Наталья Максименко окончила Камчатский педагогический университет. По специальности она филолог.

Ранее Максименко работала в отделе внешнеэкономической деятельности Министерства инвестиций и предпринимательства Камчатки.

Стоит напомнить, что в конкурсе принимали участие 83 кандидата. Участники — жители разных стран: Турции, Италии, Украины и Таиланда.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Камчатке стартует программа социальных туров.