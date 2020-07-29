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Туры на Байкал подешевели в 2,5 раза

Туризм » Путешествия

Туроператоры смогли снизить стоимость туров в Иркутскую область и на Байкал.

"Когда туроператор "Пегас-Туристик" только заходил к нам, стоимость недельного тура на двоих составляла 120 тыс. рублей, что недешево. Вчера на координационном заседании по туризму туроператор сообщил, что ему удалось снизить стоимость тура до 47 тыс. рублей за двоих, — сообщила глава Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Снижения цены удалось добиться в процессе переговоров, на которых туроператор гарантировал объектам размещения организовать турпоток в регион. Также снижению цен способствовали переговоры с авиакомпанией "Победа".

В настоящее время в комплексных турах на Байкал федеральные туроператоры используют только регулярные рейсы. Вопрос с чартерными рейсами пока решить не удалось из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Иркутской области ввели ограничения для туризма на Байкале.

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