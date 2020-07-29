Жители российских курортов жалуются на дикое поведение туристов

По словам местных жителей, отдыхающих на курортах Кубани и Крыма стало намного больше, чем было больше. Все пляжи и гостиницы переполнены. Отношения с туристами складываются напряженные.

Туристы игнорируют правила приличия

По словам владельцев одного из кафе не побережье, отдыхающие стали злыми, много пьют, устраивают скандалы, хамят и при этом слишком много требуют.

Всё это фиксируют камеры видеонаблюдения. Также местные жители недовольны тем, что стало больше пробок. Отдыхающие даже позволяют себе ездить на машине в пьяном виде.

Аналогичная ситуация наблюдается в Крыму. На полуострове в гостиницах и в частном секторе не хватает мест для всех отдыхающих.

Туристов часто упрекают в беспечности, в том, что на курорте они не считают нужным соблюдать правила безопасности. В Сочи почти никто не ходит в масках, а в перчатках вообще никого не встретить никого. Социальная дистанция также не соблюдается, а когда туристам делают замечание, то они устраивают конфликт.

Ранее крымчане назвали регионы с раздражающими туристами.