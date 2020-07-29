Раскрыты правила отдыха туристов в Турции

Российские туроператоры сообщили, что при въезде в Турцию не требуется справка об отсутствии COVID-19. Но туристы должны будут соблюдать определенные условия.

Так, всем прибывшим в Турцию при прохождении паспортного контроля измеряют температуру. В случае возникновения симптомов заболевания пассажиру предложат сдать бесплатный ПЦР-тест. Если же будут подозрения на коронавирусную инфекцию, турист будет находиться на карантине или на самоизоляции.

Также ещё во время полёта в страну отдыхающие должны будут заполнить специальную анкету, в которой нужно указать личные данные.

Туристы, контактировавшие с заболевшим во время полёта, также будут отправлены на 14-дневный карантин, но уже в Турции. Туроператоры рекомендуют приобретать страховку, покрывающие расходы на лечение COVID-19.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне готовы бросить всё ради поездки в Турцию.