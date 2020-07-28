Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что людям с определенными заболеваниями не рекомендуется употреблять дыню.
Так, этот фрукт не стоит есть людям, страдающим лишним весом, диабетом второго типа. Также дыня противопоказана при обострении заболеваний ЖКТ. В противном случае могут быть болезненные последствия.
В день рекомендуется употреблять не более 150 граммов плода за раз. Дыню можно есть в качестве самостоятельного блюда, так как она плохо сочетается с другими продуктами.
Дианова уточнила, что спортсмены иногда на этапе высушивания тела едят только дыню и пьют лишь зеленый чай.
"Там порция составляет 200-300 граммов очищенной мякоти, от четырех до пяти приемов в день. Но я бы сказала, что это голодно очень", — пояснила врач.
Диетолог отметила, что дыня и арбуз содержат только углеводы.
Ранее "Правда.Ру" писала о пользе дыни для организма.
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