Диетолог объяснила, кому вредно есть дыню

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что людям с определенными заболеваниями не рекомендуется употреблять дыню.

Кому нужно отказаться от дыни?

Так, этот фрукт не стоит есть людям, страдающим лишним весом, диабетом второго типа. Также дыня противопоказана при обострении заболеваний ЖКТ. В противном случае могут быть болезненные последствия.

В день рекомендуется употреблять не более 150 граммов плода за раз. Дыню можно есть в качестве самостоятельного блюда, так как она плохо сочетается с другими продуктами.

Дианова уточнила, что спортсмены иногда на этапе высушивания тела едят только дыню и пьют лишь зеленый чай.

"Там порция составляет 200-300 граммов очищенной мякоти, от четырех до пяти приемов в день. Но я бы сказала, что это голодно очень", — пояснила врач.

Диетолог отметила, что дыня и арбуз содержат только углеводы.

Ранее "Правда.Ру" писала о пользе дыни для организма.