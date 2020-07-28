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На "Роза Хутор" появился новый формат детского познавательного отдыха

Туризм

"Роза Хутор" продолжает развивать новые направления разностороннего семейного отдыха. В этом сезоне впервые на курорте начал работать трехдневный детский кэмп "Горная Академия". Ее слушатели, дети в возрасте от 7 до 12 лет, смогут отправиться в увлекательный мир горного туризма, флоры и фауны региона, исследований окружающей среды.

Под присмотром опытного гида дети каждый день будут получать новые и полезные знания. Например, в рамках занятия "Я иду в поход" им расскажут как правильно:

  • подготовиться к походу,
  • подобрать экипировку,
  • разбить лагерь,
  • добыть огонь,
  • как вести себя в грозу.

"Выживатель" научит детей:

  • распознавать ядовитые растения,
  • оказывать первую помощь,
  • правильно вести себя с животными.

Во время урока "Главный навык" юные туристы поймут, как искать источники пресной воды, правильно ее собирать, научатся очищать воду для питья, определять ее качество. Полученные теоретические знания закрепляются в настоящих полевых условиях: участники отправляются в горы искать ручьи, собирать конденсат и разбирать на практике устройство для дистилляции воды.

Занятие "Экспедиция" позволит узнать много интересного о геологии, ландшафте, собрать собственную коллекцию камней.

В кэмпе "Горная Академия" предусмотрены и развлекательные программы. Например, посещение веревочного Йети Парка, катание на тюбинге.

Дети находятся в кэмпе "Горная Академия" в период с 10 до 17.00, билеты на канатную дорогу и обед входят в программу пребывания. Стоимость полной трехдневной смены составляет 5400 рублей, один день — 1800.

Как отметили в пресс-службе "Роза Хутор": "Качественный детский досуг всегда был приоритетом для курорта. Подобные познавательные программы очень востребованы и позволяют с раннего возраста формировать приверженность к такому виду отдыха как горный туризм. Дети получают не только представление о горах, о том, как важно сохранять их природную красоту, но и ценные практические навыки, которые им всегда пригодятся в жизни. В будущем смена "Горной Академии" может быть продлена до 5 дней".

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