На "Роза Хутор" появился новый формат детского познавательного отдыха

"Роза Хутор" продолжает развивать новые направления разностороннего семейного отдыха. В этом сезоне впервые на курорте начал работать трехдневный детский кэмп "Горная Академия". Ее слушатели, дети в возрасте от 7 до 12 лет, смогут отправиться в увлекательный мир горного туризма, флоры и фауны региона, исследований окружающей среды.

Под присмотром опытного гида дети каждый день будут получать новые и полезные знания. Например, в рамках занятия "Я иду в поход" им расскажут как правильно:

подготовиться к походу,

подобрать экипировку,

разбить лагерь,

добыть огонь,

как вести себя в грозу.

"Выживатель" научит детей:

распознавать ядовитые растения,

оказывать первую помощь,

правильно вести себя с животными.

Во время урока "Главный навык" юные туристы поймут, как искать источники пресной воды, правильно ее собирать, научатся очищать воду для питья, определять ее качество. Полученные теоретические знания закрепляются в настоящих полевых условиях: участники отправляются в горы искать ручьи, собирать конденсат и разбирать на практике устройство для дистилляции воды.

Занятие "Экспедиция" позволит узнать много интересного о геологии, ландшафте, собрать собственную коллекцию камней.

В кэмпе "Горная Академия" предусмотрены и развлекательные программы. Например, посещение веревочного Йети Парка, катание на тюбинге.

Дети находятся в кэмпе "Горная Академия" в период с 10 до 17.00, билеты на канатную дорогу и обед входят в программу пребывания. Стоимость полной трехдневной смены составляет 5400 рублей, один день — 1800.