Болгария продлила запрет на въезд россиянам до 31 августа

В Болгарии объявлена чрезвычайная эпидемическая обстановка до 31 августа.

Запрет на въезд российских туристов в страну продлили до конца лета. Дальнейшие решения об отмене ограничений будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.

"Чрезвычайная эпидемическая обстановка в Болгарии будет продлена еще на один месяц, до 31 августа", — сообщается на сайте МИД Болгарии.

Стоит напомнить, что власти Финляндии не откроют границы с Россией до конца лета. Но решение может быть пересмотрено через две недели.

Ограничения будут сняты только тогда, когда показатель заболеваемости COVID-19 будет составлять не более восьми случаев заражения на 100 тысяч человек, причем такая ситуация должна сохраняться не менее двух недель.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что администрации курортов Болгарии жалуются на отсутствие российских туристов. Курорты просят власти ускорить прибытие россиян.