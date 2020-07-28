В Болгарии объявлена чрезвычайная эпидемическая обстановка до 31 августа.
Запрет на въезд российских туристов в страну продлили до конца лета. Дальнейшие решения об отмене ограничений будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.
"Чрезвычайная эпидемическая обстановка в Болгарии будет продлена еще на один месяц, до 31 августа", — сообщается на сайте МИД Болгарии.
Стоит напомнить, что власти Финляндии не откроют границы с Россией до конца лета. Но решение может быть пересмотрено через две недели.
Ограничения будут сняты только тогда, когда показатель заболеваемости COVID-19 будет составлять не более восьми случаев заражения на 100 тысяч человек, причем такая ситуация должна сохраняться не менее двух недель.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что администрации курортов Болгарии жалуются на отсутствие российских туристов. Курорты просят власти ускорить прибытие россиян.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.