Из-за COVID-19 Черногория терпит убытки в сфере туризма

Туристическая отрасль в Черногории терпит убытки. Так, за июль текущего года доходы туриндустрии составили всего 10 миллионов евро. В прошлом году туркомпании заработали 280 миллионов евро.

Иными словами, падение составило 96%. Такие данные приводят аналитики агентства Tanjug.

Сократился не только турпоток. Заметно уменьшилась продолжительность отдыха туристов — с 6,5 дня до четырех. Кроме того, туристы стали меньше тратить денег: их среднесуточные расходы снизились с 77 до 50 евро.

В июле прошлого года было зарегистрировано около 3,7 миллиона ночёвок во всех объектах размещения, а в этом году их будет всего около 200 000.

Согласно прогнозу аналитиков, в общей сложности Черногорию в июле посетят до 50 тысяч туристов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Черногория планирует открыть границы для россиян с 1 августа. В прошлом году граждане России стали лидерами по числу туристов, посетивших Черногорию, — 29,1%.