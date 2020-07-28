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В Сургутском районе построят экодом для туристов

Туризм » Путешествия

В Сургутском районе появится первый автобусный экскурсионный тур. Маршрут будет проходить до деревни Русскинская. Туристы смогут познакомиться со свеми местными достопримечательностями. В случае успешной реализации проекта внутр муниципалитета получится повысить турпоток.

"Мы наблюдаем, как меняется спрос у наших граждан и хочу вам сказать, что спрос на гастрономический и этнотуризм, совершенно очевидно возрастает. Поэтому нам нужно именно сейчас создавать разновариативные условия, чтобы учесть спрос вот таких туристов, поэтому не бывает все просто в развитии таких отраслей как туризм, тем более, что эта задача становится актуальной в целом для страны", — сообщила заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина.

Недавно Сургутский район выиграл грант на сумму в 2,5 млн рублей. Власти планируют вложить эти деньги в строительство экодома для туристов. Он будет рассчитан на 12 гостей.

Кроме того, ведутся работы по созданию инфраструктуры в деревне Русскинская. В прошлом году поселение стало центром национальной культуры. Там началось строительство этнопарка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у подножия горы Торатау в Башкирии открылся экоотель.

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