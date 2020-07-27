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Женщина напала на сотрудницу аэропорта из-за теста на COVID-19

Туризм » Путешествия

В аэропорту города Пафос (Кипр) туристка напала на сотрудницу, отказавшись сдавать тест на коронавирусную инфекцию. 

"Туристка с греческого острова Миконос прибыла в аэропорт Пафоса вместе с мужем и ребенком. Сотрудница аэропорта попросила ее пройти выборочное тестирование на COVID-19, однако женщина отказалась и оказала агрессивное сопротивление", — сообщает портал Greek City Times.

Известно, что сотрудница аэропорта получила ушибы и царапины. Туристке предъявили обвинение.

Напомним, что власти Кипра с 23 июля открыли границы для туристов из 50 стран мира. Все государства они поделили на три категории, в зависимости от внутренней эпидемиологической ситуации. 

Гражданам некоторых стран при въезде на Кипр необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса,  другим грозит прохождение самоизоляции, а третьи могут въезжать свободно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что должен знать турист перед поездкой на Кипр

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