В аэропорту города Пафос (Кипр) туристка напала на сотрудницу, отказавшись сдавать тест на коронавирусную инфекцию.
"Туристка с греческого острова Миконос прибыла в аэропорт Пафоса вместе с мужем и ребенком. Сотрудница аэропорта попросила ее пройти выборочное тестирование на COVID-19, однако женщина отказалась и оказала агрессивное сопротивление", — сообщает портал Greek City Times.
Известно, что сотрудница аэропорта получила ушибы и царапины. Туристке предъявили обвинение.
Напомним, что власти Кипра с 23 июля открыли границы для туристов из 50 стран мира. Все государства они поделили на три категории, в зависимости от внутренней эпидемиологической ситуации.
Гражданам некоторых стран при въезде на Кипр необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса, другим грозит прохождение самоизоляции, а третьи могут въезжать свободно.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что должен знать турист перед поездкой на Кипр.
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