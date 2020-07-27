Крым сегодня является местом повышенного внимания туристов. Это влечет за собой увеличение нагрузки на инфраструктуру и — как результат — рост негативного отношения к приезжим у местных жителей.
Многие СМИ сегодня обращают внимание на ажиотажный спрос на отели в Крыму и рост цен в 2 раза. В комитете по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма это отрицают, по их данным рост не превышает 10-15% по сравнению с 2019 годом.
Также там поясняют, что цены сейчас повышаются на последние оставшиеся номера, при этом на полуостров едут и те туристы, отдых которых был перенесен с весны на лето из-за пандемии.
Именно потому тема симпатий и антипатий сторон друг к другу является как минимум сезонно обоснованной. Текущее положение дел показал социологический опрос КИГ в социальных сетях и мессенджерах, процитированный СМИ.
Стало ясно, к туристам из каких регионов коренные жители Крыма испытывают негативные чувства.
Антирейтинг туристов для местных жителей:
При этом рейтинг регионов, туристы из которых нравятся крымчанам, выглядит похоже:
Хотя следующий же опрос туристов, отдыхающих и планирующих отдохнуть в Крыму в сезонах 2019-2020 гг. показал, что уже не нравится в отдыхе на полуострове жителям материка.
Итак, что туристам НЕ нравится в отдыхе в Крыму:
Что нравится российским туристам в Крыму: море, природа и очевидный рост качества сервиса.
Также КИГ отмечает, что минимум 5% туристов всерьез рассматривают возможность переезда в Крым и/или приобретения недвижимости на полуострове.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.