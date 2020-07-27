Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В московском Южном Бутове неизвестный устроил стрельбу
В России появится Союз агентств делового туризма
Крымчан раздражают туристы из Донбасса и Москвы
Илья Варламов переболел коронавирусом
Бывший гонщик "Формулы-1" разбил машину за 1 млн евро
Apple перенесет производство iPhone 11 в Индию
К концу рабочей недели на юге России похолодает
Эксперт назвал сферы возможного применения дронов
Клопп прокомментировал переход Ловрена в "Зенит"

Крымчане назвали регионы с раздражающими туристами

Туризм » Регионы » Россия

Крым сегодня является местом повышенного внимания туристов. Это влечет за собой увеличение нагрузки на инфраструктуру и — как результат — рост негативного отношения к приезжим у местных жителей.

"Туристы едут туда, где местным хорошо живется"

Многие СМИ сегодня обращают внимание на ажиотажный спрос на отели в Крыму и рост цен в 2 раза. В комитете по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма это отрицают, по их данным рост не превышает 10-15% по сравнению с 2019 годом.

Также там поясняют, что цены сейчас повышаются на последние оставшиеся номера, при этом на полуостров едут и те туристы, отдых которых был перенесен с весны на лето из-за пандемии.

Именно потому тема симпатий и антипатий сторон друг к другу является как минимум сезонно обоснованной. Текущее положение дел показал социологический опрос КИГ в социальных сетях и мессенджерах, процитированный СМИ.

Стало ясно, к туристам из каких регионов коренные жители Крыма испытывают негативные чувства.

Антирейтинг туристов для местных жителей:

  1. Активно не нравится Донбасс. Считается, что у представителей региона "наглость сохранилась, но добавилось отношение "нам все должны из-за войны".
  2. Москва. "Слишком много требований", "хотят как за границей", "считают деньги".
  3. Украина. В топе претензий — "могут приехать со своей едой", "пытаются убедить, что Крым еще вернется", "на них сложно заработать".
  4. Санкт-Петербург. "Далеки от народа", "себе на уме", "требуют сервиса как москвичи", "думают о себе невесть что".
  5. Провинциальные города и поселки России. Люди оттуда "выглядят и ведут себя как деревенщина".

При этом рейтинг регионов, туристы из которых нравятся крымчанам, выглядит похоже:

  1. Москва. "Много денег, много тратят", "интересно пообщаться", "могут заказать все, что угодно", "очень мобильные", "дают хорошие чаевые", "умеют отрываться"
  2. Сибирь и Дальний Восток. Причины "богатые ребята", "простые мужики", "много денег, но запросы нормальные", "умеют пить".
  3. Украина. "Бывшие наши", "знают Крым", "много общих знакомых", "есть обеспеченные", "угощают".
  4. Ростов, Краснодарский край. Мотивация: "соседи", "такие же как мы, все понимают", "денежки водятся", "есть общие знакомые и бизнес".
  5. Иностранцы (редкие). Причины любви "восторгаются всем", "хорошо платят", "очень хорошее отношение", "с ними всегда нескучно", "зовут в гости в свои страны".

Хотя следующий же опрос туристов, отдыхающих и планирующих отдохнуть в Крыму в сезонах 2019-2020 гг. показал, что уже не нравится в отдыхе на полуострове жителям материка.

Итак, что туристам НЕ нравится в отдыхе в Крыму:

  • В первую очередь это подход — собрать максимум денег ("деньги дай и проваливай"), напугав туриста дороговизной — после чего он не приедет снова.
  • Раздражают и бешеные цены при плохой инфраструктуре жилья (квартиры, мини-отеля, гостевого дома) и отдыха (пляж, туалеты, питание, развлечения).
  • Не радуют хамоватые и жадные местные маклеры и таксисты.
  • Сомнительное санитарное состояние объектов питания окончательно убивает все картину.

Что нравится российским туристам в Крыму: море, природа и очевидный рост качества сервиса.

Также КИГ отмечает, что минимум 5% туристов всерьез рассматривают возможность переезда в Крым и/или приобретения недвижимости на полуострове.

Последние материалы
Луческу ушёл из киевского "Динамо" спустя четыре дня после назначения
ВОЗ призывает россиян снизить потребление соли в два раза
В московском Южном Бутове неизвестный устроил стрельбу
В России появится Союз агентств делового туризма
Крымчан раздражают туристы из Донбасса и Москвы
Крымчане назвали регионы с раздражающими туристами
Илья Варламов переболел коронавирусом
От стратегического сдерживания – к стратегическим провокациям
Бывший гонщик "Формулы-1" разбил машину за 1 млн евро
Apple перенесет производство iPhone 11 в Индию
Популярное
Новости Белоруссии
Белоруссии грозит "бархатная революция"

Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.

Белоруссии грозит "бархатная революция"
Жириновский рассказал об ошибке Фургала
Парламент
Жириновский рассказал об ошибке Фургала
Новости Украины
Ярош призвал украинцев к восстанию против нынешней власти
Здоровье
Ученые: Холестерин препятствует раку и сердечно-сосудистым заболеваниям
Игорь Буккер Невербальные сигналы: почему мужчины иногда неправильно понимают женщин Игорь Буккер Василий Амирджанов Хабаровский сериал дополнился сюжетными линиями Василий Амирджанов Любовь Степушова Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским Любовь Степушова
Комментарии
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Татьяна Монтян: "Вменяемые люди не проголосуют за Медведчука"
Дегтярёв призвал прекратить митинги в поддержку Фургала
Лукашенко готовится к госперевороту в Белоруссии
Лукашенко готовится к госперевороту в Белоруссии
При Каддафи Ливия стала изгоем даже в арабском мире
Сергей Санакоев рассказал, почему Китай выиграет холодную войну у США
Лукашенко готовится к госперевороту в Белоруссии
Лукашенко готовится к госперевороту в Белоруссии
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
Журналист из Хабаровска Игорь Файман: на акции ходит не больше 5 тысяч
Лукашенко готовится к госперевороту в Белоруссии
Лукашенко готовится к госперевороту в Белоруссии
Журналист из Хабаровска Игорь Файман: на акции ходит не больше 5 тысяч
Журналист из Хабаровска Игорь Файман: на акции ходит не больше 5 тысяч
Лукашенко готовится к госперевороту в Белоруссии
Китай-Индия-Россия: новой эпохе нужен новый механизм
Журналист из Хабаровска Игорь Файман: на акции ходит не больше 5 тысяч
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ