Крымчане назвали регионы с раздражающими туристами

Крым сегодня является местом повышенного внимания туристов. Это влечет за собой увеличение нагрузки на инфраструктуру и — как результат — рост негативного отношения к приезжим у местных жителей.

"Туристы едут туда, где местным хорошо живется"

Многие СМИ сегодня обращают внимание на ажиотажный спрос на отели в Крыму и рост цен в 2 раза. В комитете по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма это отрицают, по их данным рост не превышает 10-15% по сравнению с 2019 годом.

Также там поясняют, что цены сейчас повышаются на последние оставшиеся номера, при этом на полуостров едут и те туристы, отдых которых был перенесен с весны на лето из-за пандемии.

Именно потому тема симпатий и антипатий сторон друг к другу является как минимум сезонно обоснованной. Текущее положение дел показал социологический опрос КИГ в социальных сетях и мессенджерах, процитированный СМИ.

Стало ясно, к туристам из каких регионов коренные жители Крыма испытывают негативные чувства.

Антирейтинг туристов для местных жителей:

Активно не нравится Донбасс. Считается, что у представителей региона "наглость сохранилась, но добавилось отношение "нам все должны из-за войны". Москва. "Слишком много требований", "хотят как за границей", "считают деньги". Украина. В топе претензий — "могут приехать со своей едой", "пытаются убедить, что Крым еще вернется", "на них сложно заработать". Санкт-Петербург. "Далеки от народа", "себе на уме", "требуют сервиса как москвичи", "думают о себе невесть что". Провинциальные города и поселки России. Люди оттуда "выглядят и ведут себя как деревенщина".

При этом рейтинг регионов, туристы из которых нравятся крымчанам, выглядит похоже:

Москва. "Много денег, много тратят", "интересно пообщаться", "могут заказать все, что угодно", "очень мобильные", "дают хорошие чаевые", "умеют отрываться" Сибирь и Дальний Восток. Причины "богатые ребята", "простые мужики", "много денег, но запросы нормальные", "умеют пить". Украина. "Бывшие наши", "знают Крым", "много общих знакомых", "есть обеспеченные", "угощают". Ростов, Краснодарский край. Мотивация: "соседи", "такие же как мы, все понимают", "денежки водятся", "есть общие знакомые и бизнес". Иностранцы (редкие). Причины любви "восторгаются всем", "хорошо платят", "очень хорошее отношение", "с ними всегда нескучно", "зовут в гости в свои страны".

Хотя следующий же опрос туристов, отдыхающих и планирующих отдохнуть в Крыму в сезонах 2019-2020 гг. показал, что уже не нравится в отдыхе на полуострове жителям материка.

Итак, что туристам НЕ нравится в отдыхе в Крыму:

В первую очередь это подход — собрать максимум денег ("деньги дай и проваливай"), напугав туриста дороговизной — после чего он не приедет снова.

Раздражают и бешеные цены при плохой инфраструктуре жилья (квартиры, мини-отеля, гостевого дома) и отдыха (пляж, туалеты, питание, развлечения).

Не радуют хамоватые и жадные местные маклеры и таксисты.

Сомнительное санитарное состояние объектов питания окончательно убивает все картину.

Что нравится российским туристам в Крыму: море, природа и очевидный рост качества сервиса.

Также КИГ отмечает, что минимум 5% туристов всерьез рассматривают возможность переезда в Крым и/или приобретения недвижимости на полуострове.