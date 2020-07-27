В России появится Союз агентств делового туризма

В РФ будет создан Союз агентств делового туризма (САД). Его членами станут три крупнейших игрока отрасли Business Travel: консолидатор по продаже авиационных и железнодорожных билетов — холдинг "Випсервис", лидер рынка организации деловых поездок "Аэроклуб" и туристическая компания "Академсервис".

Цель Союза — защита отрасли индустрии в диалоге с поставщиками, туристами и представителями властей.

Главный мотив создания САД в том, что необходимо "разграничить" деловой туризм и его специфику от других туристических направлений.

"Сегодня как никогда важно осознать и "оконтурить" нашу отрасль, отстроив ее от смежных, например, от туристической. Отсутствие четких границ выливается в дополнительные страховые выплаты и избыточные финансовые гарантии, которые негативно сказываются на экономике каждого ТМС", — заявил Александр Спирин, акционер холдинга "Випсервис".

Сообщается, что Союз агентств делового туризма будет расширяться. Уже есть интерес со стороны некоторых компаний делового туризма присоединиться к Ассоциации для решения общих задач.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ростуризм компенсирует расходы граждан на поездки по России.