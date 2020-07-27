Туроператоры отменили рейсы из-за новой вспышки COVID-19 в Испании

Крупнейший европейский туристический холдинг TUI вынужден был отменить все рейсы в материковую часть Испании до 9 августа.

Дело в том, что после того, как Испания снова возобновила туризм, произошла новая вспышка COVID-19. Так, 24 июля в стране зафиксировали 280 новых случаев заражения. Власти Каталонии в тот же день приняли решение закрыть ночные клубы и бары на 15 дней. Гражданам запретили собираться группами более 10 человек.

"В свою очередь Великобритания в субботу исключила Испанию из списка стран, с которыми есть "туристические коридоры". Это значит, что по возвращении из любого региона Испании британцы будут обязаны пройти 14-дневную изоляцию. Некоторых туристов новость об этом застала прямо на отдыхе, в том числе министра транспорта страны Гранта Шаппса. Великобритания также рекомендовала своим гражданам не ездить в материковую часть Испании", — сообщает Euronews.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Барселона планирует возобновить прием российских туристов осенью.