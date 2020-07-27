За июль этого года Крым побывали миллион туристов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Турпоток на полуостров побил все рекорды.
"Крымские отели загружены на 95%", — сообщили в министерстве курортов и туризма Республики Крым.
Номера во многих четырех- и пятизвездочных отелях забронированы до конца лета.
В среднем по региону номерной фонд заполнен на 70%. На начало осени многие номера уже раскуплены.
Напомним, что 1 июля в Крыму стартовал курортный сезон.
Гостиницы и отели полуострова выполняют все необходимые требования Роспотребнадзора.
В настоящее время в Крыму работают более 400 гостиниц.
На территории отелей будут приняты меры за контролем соблюдения социальной дистанции. Кроме того, сотрудникам и гостям будут постоянно измерять температуру.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 1 июля Крым начнет принимать туристов из других регионов России.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.