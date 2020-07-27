Крым принял первый в этом курортном сезоне миллион туристов

За июль этого года Крым побывали миллион туристов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Турпоток на полуостров побил все рекорды.

"Крымские отели загружены на 95%", — сообщили в министерстве курортов и туризма Республики Крым.

Номера во многих четырех- и пятизвездочных отелях забронированы до конца лета.

В среднем по региону номерной фонд заполнен на 70%. На начало осени многие номера уже раскуплены.

Напомним, что 1 июля в Крыму стартовал курортный сезон.

Гостиницы и отели полуострова выполняют все необходимые требования Роспотребнадзора.

В настоящее время в Крыму работают более 400 гостиниц.

На территории отелей будут приняты меры за контролем соблюдения социальной дистанции. Кроме того, сотрудникам и гостям будут постоянно измерять температуру.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 1 июля Крым начнет принимать туристов из других регионов России.