Зоологи назвали чемпионов по марафонскому бегу среди животных

Зоологи рассказали, какие животные являются лучшими марафонцами.

Самыми быстрыми животными на Земле считаются гепарды. Они способны разгоняться со скоростью 1G и набирать 11 км/ч за один прыжок. Но через 500 метров гепарды начинаю терять силы, поэтому они не могут быть хорошими марафонцами.

А кого можно?

Некоторые люди думают, что это лошади. Но на самом деле на дистанциях более 30 км средняя скорость лошадей падает до 16-17 км/ч. Для преодоления стандартной марафонской дистанции (4 км и 195 м) лошади нужно около 2,5 часов.

Люди могут бежать быстрее, но они не конкуренты страусам, которые способны пробежать марафон за 40 минут. Его ноги устроены таким образом, чтобы птица могла буквально пружинить от земли и при этом сохранять импульс на протяжении десятков километров. Страус способен двигаться со скоростью от 30 км до 50 км/ч.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Молдавии и на Украине найдены предки страусов.

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