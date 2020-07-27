Курорт "Роза Хутор" открыл продажи сезонных ски-пассов на зимний сезон

Курорт "Роза Хутор" открыл продажи сезонных ски-пассов на горнолыжный сезон 2020/21 по самым выгодным ценам. Три различных вида сезонных ски-пассов и годовой ски-пасс доступны для покупки в онлайн-магазине курорта https://shop.rosaski.com/seasonal_ski_pass/. Приобретенные сезонные ски-пассы можно будет получить в инфоцентрах или кассах курорта в любое удобное время. Только до 31 августа по акции "Ранние продажи" на все сезонные ски-пассы действуют скидки от 24 до 28%.

Таким образом, взрослый сезонный ски-пасс "Роза Хутор" при покупке до 31 августа обойдется в 32 900 рублей вместо 45 000 рублей, а детский — в 12 900 вместо 17 000. Он действует во всех зонах катания во все дни горнолыжного сезона 2020/21.

В предстоящем зимнем сезоне гостям курорта будут доступны и два других варианта сезонных ски-пассов.

Первая новинка: "Утренний" — это доступ во все зоны катания, кроме Южного склона (подъемник Эдельвейс), до 11:30 часов утра. Его стоимость для гостей от 15 лет составит 14 900 рублей.

Вторая новинка: сезонный ски-пасс "Обер Хутор" за 18 900 рублей позволит воспользоваться подъемниками Волчья Скала, Дриада, Тундра, Дафна и Беседа в период с 11 января и до конца сезона 2021. Горнолыжная зона "Обер Хутор" достигает более 26 км трасс разного уровня сложности.

Годовой всесезонный ски-пасс обойдется до 31 августа всего в 37 900, а детский — в 15 900 рублей.

В качестве компенсации за незавершенный сезон 2019/20, до конца лета курорт также предоставляет всем владельцам сезонников 2019/20 персональный промокод с дополнительной скидкой 10% на все вышеназванные тарифы и бесплатный летний сезонный билет на канатные дороги. Владельцы годовых ски-пассов 2019/20 получат 5 билетов на 1 круг катания на родельбане для взрослых или детей и такой же промокод с дополнительной скидкой 10% на покупку сезонных абонементов 2020/21.

В предстоящем зимнем сезоне к услугам гостей "Роза Хутор" самая большая зона горнолыжного катания в России, современные подъемники, опытные инструкторы и высококлассный ски-сервис.