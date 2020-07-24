Россияне стали активнее интересоваться путешествиями по Дагестану

Российские туристы стали активнее интересоваться отдыхом в Дагестане. Это подтверждает исследование специалистов Общенационального союза индустрии гостеприимства.

Они провели аудит уровня туристической привлекательности регионов Северо-Кавказского федерального округа среди жителей других регионов России. В результате выяснилось, что россияне стали больше проявлять интерес к пляжному отдыху на берегу Каспийского моря.

Дагестан вошел в число регионов, куда туристы хотели бы приезжать чаще, чем в другие республики Северо-Кавказского федерального округа.

Россиян привлекает не только пляжный отдых, но и горный туризм в районы Дагестана. Одним из самых любимых маршрутов у туристов оказался Гуниб.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Дагестане туристам покажут красивые виды с вертолета. Для этой цели международный аэропорт столицы республики приобрел два Airbus Helicopters H130 и запустил вертолетные перевозки.