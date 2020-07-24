Барселона планирует возобновить прием российских туристов осенью

Власти Барселоны планируют возобновить прием российских туристов осенью текущего года. Об этом сообщил советник по туризму мэрии каталонской столицы Шавьер Марсе.

Он отметил, что в настоящее время в Барселоне нет россиян, но их будут ждать к сентябрю-октябрю, если, конечно, не повторится вспышка COVID-19 в Европе.

Для туристической индустрии Барселоны очень важен турпоток из России. Россияне находятся на третьем месте после США и Китая по показателю расходов на одного туриста. Поэтому власти Барселоны надеются, что российские туристы смогут приехать уже этой осенью.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время между странами ведутся переговоры по открытию границ. Это будет происходить на принципах взаимности, но окончательные решения пока не приняты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Испании ввели 14-дневный карантин для туристов.