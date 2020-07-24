Власти Барселоны планируют возобновить прием российских туристов осенью текущего года. Об этом сообщил советник по туризму мэрии каталонской столицы Шавьер Марсе.
Он отметил, что в настоящее время в Барселоне нет россиян, но их будут ждать к сентябрю-октябрю, если, конечно, не повторится вспышка COVID-19 в Европе.
Для туристической индустрии Барселоны очень важен турпоток из России. Россияне находятся на третьем месте после США и Китая по показателю расходов на одного туриста. Поэтому власти Барселоны надеются, что российские туристы смогут приехать уже этой осенью.
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