Гондольеры в Венеции попросили взвешивать туристов

Венецианские гондольеры пожаловались на лишний вес у туристов после режима самоизоляции.

Они заявили, что гондолы не выдерживают такой тяжести и хотели измерять вес пассажиров.

Президент Ассоциации гондольеров Венеции Андреа Бальби рассказала, к какому решению проблемы они пришли.

"Вместо того, чтобы взвешивать туристов при входе на борт, мы решили заранее ограничить предельно допустимое число человек на лодке", — рассказала Бальби.

Максимальное число пассажиров гондолы было уменьшено с 14 до 12 человек.