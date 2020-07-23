Компаниям, работающим в сфере туризма на Алтае, дали "зеленый свет". Теперь в регион массово потянулись отдыхающие.
Так, туробъекты высокого комфорта забронированы до середины сентября.
"Каждый год Степной и Горный Алтай принимают по 2 млн человек.
Ощущается дефицит инфраструктуры. До середины сентября места размещения уровня пяти звезд разобраны. Очень тяжело найти даже номера уровня четырех звезд. Спрос на отдых высокого бюджета оказался выше остальных", — сообщила руководитель туркомпании "Арго" Ирина Слесарева.
Стоит отметить, что на Алтае представлены разнообразные виды туризма — от отдыха на турбазах до конных маршрутов и альпинизма.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в прошлом году Алтайский край посетили более 9 млн человек. Для дальнейшего развития туризма разработан комплекс мероприятий, направленных на формирование качественного туризма и инженерной инфраструктуры.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.