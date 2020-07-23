"Каменное сердце Урала" можно увидеть на "Розе Хутор"

Увидеть сокровища земли русской теперь можно в горах Сочи. Необычный музей — "Каменное сердце Урала" появился на курорте "Роза Хутор" в этно-комплексе "Моя Россия". Здесь представлено более 12 000 камней и минералов. Необычную коллекцию хранитель музея Даниил Ефременко собирал более 30 лет.

— Самый ценный экспонат в моей коллекции — осколки знаменитого Челябинского метеорита. Дело в том, что каменный метеорит на земле обнаружить очень сложно. Он содержит практически все минералы, которые существуют и лишь на разрезе можно увидеть частички космической пыли — поясняет Даниил.

Небольшая частичка метеорита сегодня оценивается в сумму порядка 600 тысяч рублей, а вся коллекция музея самоцветов Урала в комплексе "Моя Россия" стоит более десяти миллионов рублей.

Например, здесь представлены различные виды яшмы из месторождений от Оренбурга до Магнитки. Есть даже ярко-лиловые чароиты, которые сейчас уже считаются очень редкими. Их добывали в единственном месте на земле — на реке Чара в России. В своих коллекциях его использовал дом Картье. Несколько лет назад месторождение иссякло. Полюбоваться на чароит теперь можно только в музеях, в том числе и на "Розе Хутор".

— У нас в музее можно не только посмотреть на камни, но и узнать их историю. Например, почему гора в сказке Бажова — медная, а шкатулка — малахитовая? Все просто. Ценный малахит — это обычная ржавчина на медных самородках, которая копилась тысячелетиями, — объясняет Даниил Ефременко.

Как отмечают в пресс-службе курорта: "Для всех желающих в музее могут провести специальные экскурсии. Детям будет интересно познавательное путешествие в мир физики, здесь пригодится исландский шпат, который используется в поляризации. В собрании музея также есть экспонаты, иллюстрирующие далекое прошлое земли: зубы мозазавра, окаменелость морского ежа возрастом в 70 миллионов лет и череп доисторического сибирского бизона".

Музей располагается в здании отеля "Сибирь" этно-комплекса "Моя Россия", который открылся для посещения 22 июля.