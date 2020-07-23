Большинство россиян готово бросить все ради поездки в Турцию

Специалисты онлайн-сервиса путешествий OneTwoTrip провели опрос, который показал, что россияне готовы отказаться от запланированных поездок ради того, чтобы провести это лето в Турции.

В опросе приняли участие жители России, у которых уже забронированы туры в другие страны.

Так, 48% опрошенных уже решили, где проведут отпуск, 80% из них готовы поменять планы ради возможности отдохнуть на курортах Турции в случае восстановления авиасообщения с этой страной.

По данным онлайн-сервиса, 76% россиян хотели ли бы поехать в Турцию уже этой осенью, а 73% участников исследования надеются, что к этому времени будет возможность отдохнуть и в других странах.

Стоит отметить, что 7% российских туристов не рады новости о потенциальном возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы в Турции остались без экономного пляжного отдыха.