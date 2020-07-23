Национальная гостиничная премия 2020 приступила к формированию жюри

Организационный комитет Национальной гостиничной премии приступил к формированию состава профессионального жюри. В состав жюри Премии традиционно войдут наиболее авторитетные и известные представители туристической и гостиничной отраслей страны.

В настоящее время уже идет народное голосование на официальном сайте Премии (hotelawards.ru), где каждый номинант представлен в эффектном и подробном виде на отдельной странице сайта. По результатам народного голосования, которое продлится вплоть до конца августа, будет сформирован шорт-лист из пяти лидеров в каждой номинации. Победителей определит жюри, оценивая каждый раздел страницы номинанта по 10 бальной шкале.

"Оценка номинантов, даже в режиме онлайн, совсем не простая работа — требует много сил и времени, — говорит Председатель жюри Премии Геннадий Ламшин. — Члены жюри должны вписать ее в свой рабочий график, что иногда бывает довольно сложно. Но профессионализм и объективность этих людей, уверен, не вызовет сомнений ни у кого".

Состав членов жюри Национальной гостиничной премии 2020 будет объявлен в ближайшее время. Однако, сейчас уже известно, что сопредседателем жюри станет Начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму РФ Елена Лысенкова.

"Голосование пользователей проходит весьма активно, — говорит руководитель Организационного комитета Премии Дмитрий Демидов. — Ежедневно на сайте появляются новые номинанты, поступают заявки от новых участников. Мы приглашаем к участию в Премии всех и призываем не откладывать подачу материалов на последний момент. Напомним, что прием заявок будет окончен 25 августа".

Традиционно наибольшую активность проявляют участники из Москвы и Санкт-Петербурга. В прошлом году номинанты из этих городов стали лидерами в "командном зачете" — представители Москвы получили Национальную гостиничную премию 2019 в семи номинациях, участники из Санкт-Петербурга в шести.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте Национальной гостиничной премии hotelawards.ru.