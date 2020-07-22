Отельеры займутся развитием пляжей в Самарской области

В Самарской области утвердили программу развития туризма, согласно которой в ближайшие пять лет местные пляжи будут модернизированы.

"Отельеры планируют вкладываться в создание комфортных пляжных зон. В городе появится современный сервис, выдача лежаков, пляжных полотенец и оборудованные теневые зоны", — сообщил руководитель департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Самара расположена вдоль береговой линии, что является одним из основных преимуществ региона. В настоящее время в Самарской области официально работают 18 муниципальных пляжей.

В центре Самары можно отдохнуть на Ленинградском и Маяковском спусках и пляже у Ладьи. Спуск к Волге есть в Загородном парке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Самарской области разработают программу развития туризма. Планируется развивать сельскохозяйственный туризм, паломнический и экологический туризм.