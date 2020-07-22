Круизный турпоток в Нижегородскую область планируют удвоить к 2024 году

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с главой Ростуризма Зариной Догузовой заявил, что в регионе к 2024 году планируется увеличить круизный турпоток и довести его до 137 тысяч.

По его словам, для этого в регионе нужно модернизировать инфраструктуру.

Никитин отметил важность сотрудничества региона и Ростуризма для реализации разных проектов.

"Сейчас развитие речного внутреннего туризма является одним из приоритетов нашей работы. Ключевые маршруты — Ока и Волга. Люди могут не только отдохнуть рядом с водой, но и познакомиться с культурой страны, ее историей. Долгое время развитию круизной инфраструктуры не уделялось должного внимания. Это сказывается на стоимости и качестве таких услуг. Наша задача — помочь регионам и представителям отрасли сформировать интересные и доступные предложения. Нижегородская область — один из важнейших регионов для развития данного направления", — заявила глава Ростуризма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Нижегородской области появится национальный парк.