Черногория планирует открыть границы для россиян с 1 августа

Черногория объявила о начале туристического сезона 26 мая, а 3 июня открыла границы для 24 стран, в том числе для Украины, Белоруссии и Прибалтики. Но турпоток из этих стран не смог компенсировать отсутствие в Черногории российских путешественников.

Для россиян Черногория планирует открыть границы с 1 августа. Основная причина кроется в необходимости смягчить последствия пандемии COVID-19 для экономики и спасении туристической отрасли.

Сообщается, что в прошлом году граждане России стали лидерами по числу туристов, посетивших Черногорию, — 29,1%. Второе место заняли туристы из Сербии (25,3%), за ними шли Босния и Герцеговина (10,6%).

В начале марта из Черногории не могли выехать около 1800 россиян, из-за закрытия границ в связи с угрозой распространения коронавируса. Российские авиаперевозчики были готовы забрать туристов, но власти страны долго не давали разрешения.

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