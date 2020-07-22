Роспотребнадзор объяснил, нужен ли карантин после Абхазии

Специалисты Роспотребнадзора объяснили, какие санитарные требования должны соблюдать туристы при поездке в Абхазию.

Напомним, что в связи с угрозой распространения COVID-19 власти Абхазии в апреле закрыли границу с Россией до 21 июля.

Затем запрет был продлен до 28 июля.

В Роспотребнадзоре пояснили, что 14-дневный карантин отменен для тех, кто прибывает в Россию регулярными воздушными рейсами из стран, с которыми планируется возобновить авиасообщение. На туристов, въезжающих на территорию России на автомобиле, эти нормы не распространяются.

Стоит отметить, что дома отдыха, отели и санатории Абхазии принимают туристов только со справкой об отсутствии COVID-19.

Ранее президент республики Аслан Бжания заявил, что организованные группы туристов из России смогут въезжать в Абхазию уже с 15 июля. С 1 августа россияне смогут самостоятельно пересекать границу с Абхазией.