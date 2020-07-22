Россиянам вернут по 15000 рублей за отдых на курортах России

Ростуризм предложил выплачивать туристам деньги за отдых на отечественных курортах. Инициатива ведомства призвана частично компенсировать гражданам отдых, чтобы "стимулировать россиян изучать просторы своей страны".

Если идея будет взята на вооружение, путешественники смогут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей за путевку для отдыха на территории государства. Условиями получения компенсации является расход на туристическую услугу не менее 25 тысяч рублей. Россияне также должны соблюсти ряд условий, в том числе срок бронирования, который должен составлять не менее пяти ночей.

Возврат при этом может быть осуществлен на карту "Мир". Ранее стало известно, что маленьким российским отелям выделят деньги на средства защиты от коронавируса. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, помощь получат те гостиницы, в которых менее 100 номеров.

"Чтобы получить эту компенсацию, россияне должны будут потратить на путевку не менее 25 тысяч рублей, бронировать жилье не менее чем на пять ночей и иметь карту "МИР", на которую вернут деньги", — пишут эксперты.

Обсуждается, будут ли возвращать деньги за любой отдых (в том числе в частном секторе) при предоставлении чеков об оплате (тогда с владельца жилья будет взят налог) или только в пансионатах, отелях и санаториях.

Также выступая в Госдуме, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что принято решение выделить дополнительно 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов — в размере от 5 до 15 тысяч рублей — тем, кто до конца этого года решит отдохнуть в российских регионах.