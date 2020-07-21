Аналитики выяснили, почему иностранные туристы редко посещают Россию

Аналитики сервиса путешествий "Туту.ру" провели исследование и узнали, по каким причинам иностранные туристы редко ездят в Россию.

По данным Евростата, у 90% иностранных туристов, посетивших Россию, остаются хорошие впечатления от поездки. Но выбирают ее всего 3% туристов, путешествующих за пределами своей страны.

РФ находится на 21-м месте в Европе по количеству туристов, величине их расходов в стране. Иными словами, у нашей страны есть большой потенциал по привлечению платежеспособных путешественников.

Почему европейцы редко приезжают в Россию?

В первую очередь это связано с расстоянием. Россия — не страна для однодневной поездки. Сюда нужно приезжать надолго. Однако около 50% заграничных путешествий, например, граждан Германии — однодневные, и 9 из 10 в их числе — именно туристические, а не рабочие.

Вторая проблема — нехватка информации. Жители Европы мало знают о тех достопримечательностях, которые есть в России.

Третья проблема — страх. Многие европейские туристы считают, что путешествовать по России небезопасно.

Кроме того, туристам не нравится качество российского сервиса, отсутствие инфраструктуры, трудности с получением виз.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия вошла в десятку любимых стран у иностранных туристов.